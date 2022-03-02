Первая бригада врачей отправилась в ДНР по программе «Поезда здоровья»

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2 марта 2022, 18:04

Хирурги за работой, Viktor Chernov/ Russian Look

Распоряжением политической партии «Единая Россия» в Донбасс отправилась первая бригада врачей. Медики заменят коллег, которые ушли на передовую с войсками НМ ДНР. Заявление об этом сделал в среду, 2 марта, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

«Буквально вчера мы отправили первую бригаду врачей для оказания медицинской помощи жителям Донбасса. В ближайшие дни будет сформировано несколько таких групп, в число которых войдут наши депутаты-медики и другие гражданские специалисты», − цитирует ТАСС слова российского парламентария.

В частности, состав первой бригады врачей составили кардиолог, анестезиолог, хирург и реаниматолог. Турчак напомнил, что российские медики отправились заниматься лечением гражданских, а не на передовую ДНР и ЛНР.

Как сообщалось ранее, началась работа проекта «Поезда здоровья», инициированного партией «Единая Россия». В рамках идеи волонтеры-медики из России будут работать в республиках Донбасса. Поддержку врачам ДНР и ЛНР окажут российские коллеги самых востребованных у населения профилей.