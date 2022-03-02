Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко решил уехать из России по соображениям безопасности

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2 марта 2022, 17:58 Источник: "Интерфакс"

Телеканал «Дождь», Dmitry Golubovich/globallook.com

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко сообщил о своем решении временно покинуть Россию после того, как Роскомнадзор 1 марта заблокировал интернет-ресурсы телеканала.

«Я действительно принял решение на время покинуть Россию. Аналогичное решение приняли ряд сотрудников редакции. После незаконной блокировки сайта «Дождя», аккаунтов «Дождя» в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой», - написал Дзядко в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что телеканал намерен обжаловать решение о блокировке и продолжит работать удаленно. Вещание из другой страны, по словам Дзядко, не планируется.

1 марта по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурсы «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы». Их обвинили в распространении фейков о спецоперации России в Украине. Прекращено также эфирное вещание «Эха Москвы».