Проблемы с рождаемостью в России не из-за неэффективности маткапитала, а из-за общего нарастания бедности и скрытой безработицы

Аргументы Недели → Общество 13+

2 марта 2022, 17:18

Рождаемость в России сокращается всё последнее десятилетие. В 2012 г. был зарегистрирован демографический рекорд – 1, 9 млн младенцев, а в 2021 г. насчитали всего 1, 4 млн, причём резкое падение произошло ещё до пандемии в 2017–2019 годах.



В этой связи заговорили о необходимости пересмотреть программу материнского капитала: дескать, она неэффективна, западные страны давно отказались от простой раздачи денег за детей. «Пересмотреть» – в российском варианте может означать «свернуть». И перенаправить деньги в более привлекательные для освоения области, где не нужно так много тратить на непосредственные выплаты гражданам страны.



По словам профессора Российской экономической школы (РЭШ) Евгения Яковлева, распространение программы на первого ребёнка с 2020 г. снизило мотивацию для семей рожать последующих детей. Если за первого ребёнка теперь дают 524, 5 тыс. рублей, то какой смысл потом производить второго за 168 тысяч? Тем более при рождении первого чада семья получает ежемесячное пособие до 3 лет из федерального бюджета, а на второго оно предоставляется за счёт средств маткапитала.



Профессор Финансового университета Александр Ткаченко полагает, что властям стоит рассмотреть его замену на универсальные пособия на ребёнка, не зависящие от дохода семьи.



Стимулирование рождаемости перестаёт работать в богатых странах вроде Норвегии и Швеции, где пособие на ребёнка не играет великой роли в доходах семьи. А в России с появлением программы маткапитала рождаемость скакала на 10% в год. Промежуточный вариант – Франция, где тоже есть выраженная корреляция между рождаемостью и выплатами на детей. Но там рожают ради денег и льгот в основном иммигранты и их дети.



С рождаемостью в России начались проблемы не из-за неэффективности материнского капитала, а из-за общего нарастания бедности и скрытой безработицы. И отменять программу в этой ситуации – это тушить пожар бензином. Нужна не замена маткапитала на пособия, а новые дополнительные инструменты поддержки малоимущих семей. Если уж создать условия для роста экономики и доходов населения никак не выходит.



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