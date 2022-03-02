На Южном Урале расширили перечень наград для присвоения звания «Ветерана труда»

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2 марта 2022, 17:17 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Парламентарии региона поддержали поправки к закону.

В первом и третьем чтениях Законодательное Собрание Челябинской области одобрило поправки к закону «О звании «Ветеран труда Челябинской области». Проект был разработан региональным министерством социальных отношений по поручению губернатора Алексея Текслера.

В новой редакции был расширен перечень наград, имея которые, южноуральцы могут получить звание «Ветеран труда». Список пополнился едиными общесоюзными знаками «Победитель социалистического соревнования... года» (1973-1980 годов) и «Ударник... пятилетки» (девятой-двенадцатой пятилеток).

Председатель Заксобрания Александр Лазарев подчеркнул, что принятое депутатами решение повысит уровень социальной поддержки граждан за длительный стаж и трудовые успехи.

Ветераны труда региона имеют право на получение дополнительных выплат из областного бюджета. Прогнозируется, что потенциальными получателями станут 8,5 тысячи жителей Южного Урала.

Признание прошлых заслуг может стать хорошей мотивацией для нынешнего поколения, уверен главный редактор газеты «Южноуральская панорама» Марк Рискин.

«К сожалению, под разными предлогами в девяностые годы были отобраны многие льготы у людей долго и честно трудившихся на благо своей страны, – прокомментировал заместитель директора медиахолдинга «Гранада Пресс» Максим Сельницин. – Лично у меня одним росчерком пера отняли три года стажа. И очень хорошо, что сейчас изыскиваются средства, чтобы льготы и выплаты вернуть. Очень верное решение челябинского губернатора».