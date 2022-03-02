Депутат Виген Мхитарян призвал челябинцев не поддаваться на провокации

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2 марта 2022, 16:44 Алексей Антонов Источник: МК-Челябинск

Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Сейчас нужно сохранять спокойствие.

Россия на протяжении многих лет прикладывала массу усилий, чтобы сохранить мирные отношения. Так считает председатель Собрания молодых депутатов Челябинской области, депутат Челябинской городской Думы Виген Мхитарян. Своим мнением он поделился с изданием "МК-Челябинск".

Парламентарий подчеркнул, что спецоперация на Донбассе является ответом нашей страны на агрессивную политику, которую ведет власть Украины последние 8 лет. Россия обеспечивает безопасность жителей ДНР и ЛНР, которые обратились с просьбой о помощи.

Депутат уверен, что сейчас россиянам нужно сохранять спокойствие и не вестись на провокации. Он призвал южноуральцев ставаться патриотами и поддерживать родную страну.