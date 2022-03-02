Иммунолог Костинов заявил, что коллективный иммунитет в России выше официальной статистики минимум на 10%

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2 марта 2022, 16:12 Источник: Радио Sputnik

тесты на COVID-19, pixabay.com

Доктор медицинских наук, иммунолог Михаил Костинов заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в РФ выше, чем показывают статистические данные, поскольку многие люди переносят заболевание бессимптомно.

"Я думаю, иммунная прослойка больше, чем в официальных документах", – заметил Михаил Костинов. По словам врача, каждый восьмой или десятый пациент, который приходит на прием к медикам, утверждает, что перенес COVID-19 без каких-либо симптомов и лечился дома.

Костинов в разговоре с Радио Sputnik уточнил, что анализы на антитела это подтверждают, вследствие чего прослойку людей, у которых в соответствии со статистическими данными есть иммунитет к коронавирусу нового типа, можно увеличить минимум на десять процентов.