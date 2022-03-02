Российские губернаторы массово переходят из Instagram в Telegram

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2 марта 2022, 15:24 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Instagram пока остается самой популярной соцсетью у российских губернаторов: там есть странички 77 глав регионов из 85. Однако в последние дни они стали массово регистрироваться в мессенджере Telegram.



На фоне российской военной операции на Украине руководители регионов России стали активнее поддерживать политику Кремля в социальных сетях. Их посты подвергаются цензуре со стороны западных интернет-площадок. Так, Instagram скрыл пост тамбовского руководителя Максима Егорова, в котором он повторил тезис президента РФ о геноциде жителей Донбасса. Губернатор при этом сопроводил публикацию хештегом #Zамир. Однако эта публикация практически сразу была помечена как «ложная информация» и скрыта от показа пользователям. Согласно пояснению Instagram, утверждение автора поста содержит «пропаганду Кремля».



За последние несколько дней на площадке Telegram уже появились руководители сразу десяти регионов:



- врио главы Тамбовской области Максим Егоров,

- псковский губернатор Михаил Ведерников,

- иркутский Игорь Кобзев,

- калининградский Антон Алиханов,

- липецкий Игорь Артамонов,

- амурский Василий Орлов,

- севастопольский Михаил Развожаев,

- пензенский Олег Мельниченко,

- орловский Андрей Клычков,

- ямальский Дмитрий Артюхов.



Известно также, что Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook, который вместе с Instagram входит в холдинг Meta.



По мнению эксперта ЭИСИ Дарьи Кислицыной, риски прекращения работы Instagram и Facebook в России существенно возросли. По ее оценке, наряду с сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», Instagram входит в число наиболее важных площадок для коммуникации губернаторов с населением: «Но две из них отечественные, и таких рисков там нет».



Она отметила, что мессенджер Павла Дурова Telegram тоже считается отечественной площадкой.



«Большинству граждан нужна коммуникация именно с их губернатором. В этом плане Telegram удобен», - считает эксперт.



