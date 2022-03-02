Аргументы Недели Общество 13+

Российские губернаторы массово переходят из Instagram в Telegram

, 15:24 Источник: Коммерсантъ

Российские губернаторы массово переходят из Instagram в Telegram
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Instagram пока остается самой популярной соцсетью у российских губернаторов: там есть странички 77 глав регионов из 85. Однако в последние дни они стали массово регистрироваться в мессенджере Telegram.

На фоне российской военной операции на Украине руководители регионов России стали активнее поддерживать политику Кремля в социальных сетях. Их посты подвергаются цензуре со стороны западных интернет-площадок. Так, Instagram скрыл пост тамбовского руководителя Максима Егорова, в котором он повторил тезис президента РФ о геноциде жителей Донбасса. Губернатор при этом сопроводил публикацию хештегом #Zамир. Однако эта публикация практически сразу была помечена как «ложная информация» и скрыта от показа пользователям. Согласно пояснению Instagram, утверждение автора поста содержит «пропаганду Кремля».

За последние несколько дней на площадке Telegram уже появились руководители сразу десяти регионов:

- врио главы Тамбовской области Максим Егоров,
- псковский губернатор Михаил Ведерников,
- иркутский Игорь Кобзев,
- калининградский Антон Алиханов,
- липецкий Игорь Артамонов,
- амурский Василий Орлов,
- севастопольский Михаил Развожаев,
- пензенский Олег Мельниченко,
- орловский Андрей Клычков,
- ямальский Дмитрий Артюхов.

Известно также, что Роскомнадзор приступил к замедлению трафика Facebook, который вместе с Instagram входит в холдинг Meta.

По мнению эксперта ЭИСИ Дарьи Кислицыной, риски прекращения работы Instagram и Facebook в России существенно возросли. По ее оценке, наряду с сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», Instagram входит в число наиболее важных площадок для коммуникации губернаторов с населением: «Но две из них отечественные, и таких рисков там нет».

Она отметила, что мессенджер Павла Дурова Telegram тоже считается отечественной площадкой.

«Большинству граждан нужна коммуникация именно с их губернатором. В этом плане Telegram удобен», - считает эксперт.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика