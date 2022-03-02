Желанием щегольнуть иностранным словом мы убиваем русский язык

Аргументы Недели → Общество 13+

2 марта 2022, 14:53

Угрозы для нашего языка исходят с разных сторон: как извне, так и изнутри. Заимствованными мы называем те иноязычные слова, которые обосновались в нашем языке. А варваризм – иноязычное слово, конкурирующее с русским словом или словосочетанием.



Если в русскую жизнь приходит явление из иностранной жизни и вместе с ним приходит его название, то конкуренции обычно не происходит. «Пальто», «метро», «кафе», «кофе» – слова, которые наш язык освоил. Есть и обратные примеры: скажем, русское «беспилотник» появилось уже после того, как у нас стало использоваться иноязычное «дрон» (от англ. drone – «трутень»). Также можно вспомнить конкуренцию между словами «компьютер» и «ЭВМ», было даже слово «эвээмщик». Название «компьютер» выиграло конкуренцию закономерно: представляете, как звучало бы «эвээмный» и «эвээмизировать»? Нет уж, говорить «компьютерный» и «компьютеризировать» гораздо удобнее.



Варваризмы – совсем другое дело. Зачастую они употребляются вовсе не из необходимости, а из желания щегольнуть иностранным словом. В качестве примеров на ум приходят в первую очередь междометия – «вау», «оe_SSRqкей». Правда, в последнее время вместо говорят просто, русский язык приспособил слово под себя. Аналогично, когда в стране появились джинсы, молодёжь говорила «джины» (с ударением на второй слог). Или взять слово «сидиром» – ни один компьютерщик так не скажет, он скажет «сидюк», а драйвера для него – «дрова». Это свидетельство творческих возможностей нашего языка.



Бывает и так, что слово поначалу воспринимается как варваризм, а затем закрепляется, поскольку приобретает дополнительный смысл. В своё время филологи много спорили о слове «киллер». С одной стороны, у нас есть аналог – «убийца». С другой стороны, убийца – это категория в первую очередь нравственная, оценочная, а киллер – это наёмник, профессионал своего дела, «ничего личного», как говорится.



Покуда люди считают необходимым контролировать свою речь (а не «фильтровать базар»), народ представляет собой единое целое. В последнее время модно говорить о национальной идентичности, но важно сохранять образ мысли народа. Важно понимать, что являешься частью давней и мощной цивилизации – русской цивилизации. Язык – национальное достояние, пусть это и прозвучит высоко. Пушкин назвал наш язык общежительным и переимчивым и в то же время заметил, что необходимо чувство соразмерности и сообразности. «Есть ли необходимость?» – вот главный вопрос, которого требуют каждое новое слово и выражение.



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