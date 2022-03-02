«Электростали» удалось убедить следствие, что завод может поставлять продукцию без лицензии

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2 марта 2022, 16:00

Фото с сайта Inelstal.ru

Металлургический завод «Электросталь» – одно из крупнейших и старейших предприятий страны, к деятельности которого, казалось бы, не должно быть вопросов. Однако есть опасение, что у завода есть далеко не все разрешительные документы, а контролирующие органы не видят в этом ничего предосудительного.

В конце прошлого года Следственный комитет РФ по Московской области, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении «Электростали» по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, не обнаружил состава преступления. Среди прочих были допрошены начальник технического отдела завода, директор по качеству и сертификации, начальник отдела сертификации и систем менеджмента, замгендиректора по науке, а также ведущий советник отдела программ и создания гражданской авиационной техники и лицензирования Министерства промышленности и торговли. Выслушав показания свидетелей, в следственном отделе пришли к выводу, что поставляемая металлургическим заводом продукция не требует лицензирования. Уголовное дело прекратили.

Вот только возникает неувязочка. А как же Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 240 «О лицензировании разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники», в приложении к которому четко сказано, что в перечень работ и услуг, составляющих лицензируемую деятельность по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники, входит производство авиационных материалов для основных силовых элементов конструкции и особо ответственных деталей авиационной техники? Этих разрешительных документов у «Электростали» не обнаружено.

Как получилось так, что завод даже не оштрафовали? За поставку ПАО «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение» металла и полуфабрикатов для изготовления газотурбированных авиационных двигателей завод получил сотни миллионов рублей. Обойти российский закон «Электростали» удалось легко. Опрошенные сотрудники в один голос заявили, мол, техслужбы завода не наделены полномочиями самостоятельно определять, какие авиационные материалы идут на производство силовых элементов и особо ответственных деталей. И вообще заказчики не ставят их в известность, на какие цели идет поставляемая продукция.

Ловко, «молодцы»! А ведь речь идет, напомним, о системообразующем предприятии, на которое страна возлагает большие надежды! Эту ситуацию нельзя оставлять без внимания особенно сейчас, когда против России накладывают все новые и новые санкции, в том числе запрет на импорт высокотехнологичной продукции. Сегодня как никогда вся надежда на наши заводы. Очень грустно, что, вместо того чтобы развиваться, привести в порядок документы и честно заниматься разработками во благо России, некоторые предприятия выискивают пути, как бы обойти закон.