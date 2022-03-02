В Челябинске спасли собаку, застрявшую на льдине посреди реки

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2 марта 2022, 14:00 Татьяна Михайлова Источник: «Челябинск Сегодня»

Фотография с сайта cheltoday.ru

Вызволить животное пытались неравнодушные граждане и профессионалы.

Сегодня, 2 марта, бродячая собака оказалась на дрейфующей льдине в реке Миасс. Подробности истории сообщило издание «Челябинск Сегодня».

Происшествие случилось в центре города, поэтому люди сразу попытались помочь животному. Неравнодушные жители вызвали спасателей.

До приезда профессионалов добровольцы вместе с полицейскими пытались вызволить бедную собаку самостоятельно. Челябинец, обвязавшись веревкой, которую держали другие мужчины, спустился к псу и попытался поднять животное со льдины. Однако пес испугался, покусал добровольца, а затем нырнул в холодную воду и доплыл до другой льдины.

Как раз в это время прибыли спасатели. Они приблизились к животному с другой стороны берега. Сложность операции была в том, что лед на реке уже очень тонкий, перемещаться по нему опасно. Поэтому профессионалы действовали очень аккуратно, одному из спасателей пришлось плыть. В итоге собаку разместили на специальном плавсредстве и довезли до участка с относительно прочным льдом.

Пес был испуган, не понял намерения людей и поэтому убежал. Выяснить дальнейшую судьбу спасенного животного будет сложно, так как у него не было ни бирки, ни ошейника.