В Челябинской области обсудили важность межрелигиозного диалога

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

2 марта 2022, 13:10 Татьяна Михайлова

Фотография предоставлено организаторами

Представители разных конфессий ведут совместную работу по профилактике терроризма и экстремизма среди молодежи.

На Южном Урале состоялся круглый стол, посвященный роли межрелигиозного диалога как инструмента профилактики терроризма и экстремизма. В мероприятии, которое прошло на базе Центра народного единства, участвовали представители разных конфессий – православия, ислама, иудаизма, католицизма и протестантизма, а также общественных организаций и органов власти.

Как подчеркнул директор Центра народного единства Сергей Бредихин, межрелигиозный диалог имеет ключевое значение для сохранения общественной стабильности. Среди тем, которые были подняты в рамках круглого стола, были адаптация иностранных студентов, новые формы межконфессиональной коммуникации в условиях виртуализации культуры, реализация социально значимых проектов и другие темы.

Результатом встречи стало предложение о подготовке и утверждении совместной резолюции, отражающей единство позиций религиозного сообщества Южного Урала в борьбе с идеологией терроризма и экстремистскими проявлениями.

Добавим, что круглый стол был организован при поддержке Челябинской епархии Русской православной церкви и аппарата антитеррористической комиссии региона.