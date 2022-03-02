В Москве все желающие могут получить психологическую помощь

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2 марта 2022, 13:15

Коллаж: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в столице работает Московская служба психологической помощи населению, в которую может обратиться любой желающий.



«Кризисные ситуации и стрессовые состояния естественно сопровождают многих жителей мегаполисов. Сейчас тревога может быть еще более объяснима. Для того, чтобы москвичам было проще справиться со стрессом, в городе созданы широкие возможности для получения психологической помощи. В случае тревожности, острой кризисной ситуации, семейных или профессиональных проблем и стрессовых состояний можно бесплатно и анонимно проконсультироваться со специалистами. Все горожане разные, и получать те или иные услуги, в том числе психологические, они привыкли в по-разному. Кому-то удобно поделиться переживаниями по телефону - и для них создана специальная линия по номеру 051. Кто-то привык вести диалог в чате - такая возможность тоже существует на сайте службы психологической помощи», - рассказала вице-мэр.



Кроме того, на сайте службы msph.ru можно посмотреть онлайн-лекции и вебинары.



По словам Раковой, с начала года специалисты провели более 20 тыс. консультаций по телефону и в чате.



Все каналы психологической помощи работают круглосуточно, бесплатно и анонимно, подчеркнула заммэра.



