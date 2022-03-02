Совет муниципальных образований Москвы заявил, что распространяющиеся в СМИ и социальных сетях заявления отдельных депутатов о спецоперации по демилитаризации Украины не являются официальной позицией московских представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Совета муниципальных образований Москвы.
«Отдельные депутаты публикуют свое частное мнение о ситуации на Украине и спецоперации российских Вооруженных сил. Эти заявления являются личным мнением депутатов и не относятся к официальным решениям советов депутатов как представительных органов местного самоуправления», - рассказали в Совете муниципальных образований.
В пресс-службе добавили, что для утверждения официальных заявлений необходимо проводить заседания советов депутатов и принимать решения большинством голосов от установленной численности.
В Совете также напомнили об уголовной ответственности за распространение фейков и заведомо ложной информации.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Коротченко: Украина теперь всегда будет нейтральным, дружественным и внеблоковым государством, а гарантировать это будет Россия
- #ЗАУГЛОМ Анатолий Клесов: что секретят в США о событиях на Украине
- 13:15 В Москве все желающие могут получить психологическую помощь
- 12:52 СМОМ: Заявления по Украине отдельных депутатов не отражают позицию Совета
- 12:17 В верховьях реки Яны сконцентрировано аномальное скопление редких металлов
- 11:56 Аналитик Остапкович назвал «создание социальной турбулентности» целью закрытия воздушного пространства США для самолётов России