СМОМ: Заявления по Украине отдельных депутатов не отражают позицию Совета

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2 марта 2022, 12:52

Фото: pixabay.com

Совет муниципальных образований Москвы заявил, что распространяющиеся в СМИ и социальных сетях заявления отдельных депутатов о спецоперации по демилитаризации Украины не являются официальной позицией московских представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщила пресс-служба Совета муниципальных образований Москвы.



«Отдельные депутаты публикуют свое частное мнение о ситуации на Украине и спецоперации российских Вооруженных сил. Эти заявления являются личным мнением депутатов и не относятся к официальным решениям советов депутатов как представительных органов местного самоуправления», - рассказали в Совете муниципальных образований.



В пресс-службе добавили, что для утверждения официальных заявлений необходимо проводить заседания советов депутатов и принимать решения большинством голосов от установленной численности.



В Совете также напомнили об уголовной ответственности за распространение фейков и заведомо ложной информации.



