На Южном Урале помогут вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

2 марта 2022, 11:18 Алексей Антонов Источник: Минсоц Челябинской области

Фото Д. Куткина из архива "Вечернего Челябинска"

В регион самостоятельно прибыли 33 человека. Они разместились у родных и друзей.

Министерство социальных отношений Челябинской области опубликовало на своем сайте информацию о том, что в регион самостоятельно прибыли 33 человека из ЛНР и ДНР. Сейчас они находятся у родственников и друзей. Пункты временно размещения не задействованы.

Вынужденным переселенцам по поручению Президента РФ будет выплачена единовременная материальная помощь (10 тысяч рублей). Как сообщила министр социальных отношений региона Ирина Буторина, с каждой семьей организована работа. Для этого подключены все службы. Проводятся мероприятия по социально-бытовой и трудовой адаптации, оформлению документов, устройства детей в образовательные организации.

На Южном Урале действует круглосуточная горячая линия 8-800-201-90-33 для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Как вчера писал сайт "Аргументы Недели – Челябинск", преподавателей и студентов из ЛНР и ДНР готовы принять южноуральские вузы. Соответствующее решение принято Советом ректоров высших учебных заведений Челябинской области.