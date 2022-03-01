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Ксения Бородина получила негативные комментарии после показа жизни в Дубае

, 23:08

Ксения Бородина получила негативные комментарии после показа жизни в Дубае
pixabay.com

Телеведущая Ксения Бородина приняла решение улететь в Дубай вместе с дочками и мамой. По прилету она выложила видео, но подписчики не оценили ее хвастовство. Об этом сообщает Readovka.news.

Подписчики негативно отреагировали на её хвастовство. Они стали писать ей сообщения о том, что сейчас не время показывать свою роскошную жизнь и нужно вести себя скромнее. Ведущая не стала долго ждать и ответила подписчикам.

«На пляже ни одного свободного места. Отель заполнен людьми, но именно мне и моей семье надо было остаться дома по мнению некоторых моих подписчиков», — ответила им Бородина.

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