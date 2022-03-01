В Сергиевом Посаде появился аппарат искусственной почки

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1 марта 2022, 22:57

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Аппарат искусственной почки установили в отделении реанимации и интенсивной терапии Сергиево-Посадской больницы. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

В этом аппарате нуждаются пациенты, которые нуждаются в коррекции нарушенных функций, то есть, например, может использоваться как искусственная почка. Благодаря ему удаётся поддерживать жизнь пациента, пока орган не будет работать в нормальном режиме.

Медики уже успешно используют его для лечения пациентов. Первым из них стал пожилой мужчина, которому провели процедуру гемодиафильтрации. Проведённая процедура помогла стабилизировать состояние мужчины, и он продолжает лечение под наблюдением врачей.