Диетолог Писарева определила суточную норму блинов для человека

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2022, 22:28

pixabay.com

В России началось празднование Масленицы. Взрослому и здоровому человеку рекомендуется потреблять не более трех–четырех блинов без начинки в день. Об этом диетолог Ирина Писарева сообщила «Вечерней Москве».

Диетолог считает, что самый лучший вариант — есть блины в первый и последний дни Масленичной недели. Это не навредит организму. Девушка весом 60 килограммов может съесть три–четыре блина в день без начинки, а вот с начинкой всего один-два блина. Но по мнению эксперта, всё-таки, многое зависит, естественно, от рецепта начинки и конституции человека.

Диетолог обратила внимание, что блины - это «очень калорийная и тяжелая пища». Только в одном блине без начинки примерно 200 килокалорий. Кроме этого, лучше исключить сахар из рецепта блинов. Таким образом, получиться понизить калорийность и гликемический индекс продукта.