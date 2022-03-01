Мужчину будут судить за убийство лишь спустя двадцать лет

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1 марта 2022, 22:07

pixabay.com

За убийство в Белоозерском попадёт в суд мужчина, обвиняемый в убийстве местной жительницы в 2001 году, сообщает "Подмосковье сегодня".



42-летний человек снимал у женщины комнату в квартире, но не сошёлся характерами с потерпевшей и решил зарубить её топором. От таких жестоких увечий хозяйка скончалась на месте. На следующий день злоумышленник покинул место совершения преступления.



Причастность обвиняемого установили, и вину он признал. Следствие собрало достаточную доказательственную базу и отправило дело для рассмотрения в суд.