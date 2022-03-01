Александр Белькович поделился рецептом фирменного блинного торта

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1 марта 2022, 22:15 Источник: Тeleprogramma.pro

Ресторатор и телеведущий, автор кулинарных книг и блогер Александр Белькович дал фирменный рецепт блинного торта. Для теста потребуется два яйца, 200 гр муки, какао - 200 гр, один литр молока, 100 гр сахарного песка, щепотка соли и примерно столовая ложка растительного масла.

Для крема нужны сахар, 150 гр, крахмал кукурузный 30 гр, 370 мл молока, желтки четырех яиц, 50 гр кокосовой стружки, 500 мл 33-процентных сливок. Для украшения торта пригодятся четыре киви. Крем готовится так: желтки опускаем в сотейник и ставим на плиту. Добавляем к желткам 370 мл молока и крахмал. Тщательно перемешиваем веничком и всыпаем кокосовую стружку. Оставляем в сторону, чтобы крем остыл.

Тесто готовится так: какао смешать с мукой, чтобы тесто было более однородное. Во вторую миску разбиваем яйца, добавляем соль, сахар, молоко. Все перемешиваем. Высыпаем муку с какао во вторую миску и тщательно перемешиваем.

Добавляем 5 мл растительного масла и воды, чтобы тесто не было густым. Смазываем сковороду растительным маслом и наливаем тесто на разгретую сковороду. Обжариваем блин с двух сторон.

Взбиваем сливки и добавляем их в остывший крем. Перемешиваем до однородной консистенции.

Смазываем каждый блин кремом и собираем в один торт, сверху и по бокам тоже покрываем слоем крема.

Убираем торт в холодильник примерно на 2-3 часа, чтобы он лучше пропитался.

Тонко нарезанные киви выкладываем сверху торта. Посыпаем кокосовой стружкой и какао.