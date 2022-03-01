Бьютимейкер-стилист Марина Корабель: наращивание ресниц уже не модно

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1 марта 2022, 21:49 Источник: Тeleprogramma.pro

фото: pixabay.com

Многие тренды в макияже устарели. Наращивание ресниц не модно. Какой макияж моден этой весной, рассказала бьютимейкер-стилист Марина Корабель. Антитрендом является нерастушеванный макияж глаз. По совету стилиста, нужно использовать мягкие растушевки.

Растушевки должны быть качественные и деликатные. Не модны сейчас тонкие брови и нарисованные стрелки, так как они выглядят неестественно.

Не только юные девушки, но и взрослые дамы "хлопают" длинными нарощенными ресницами. Бьютимейкер-стилист Марина Корабель заявила, что нарощенные реснички давно вышли из моды.

Наращивание ресниц - дело деликатное. Стилист отметила, что в макияже это имеет место быть, но ресницы должны выглядеть максимально естественно. "Главное - естественность", - считает Марина Корабель. Еще важно, по какому поводу дама красится, макияж должен быть уместен для события.