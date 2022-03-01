Депутат Боярский: Госдума в пятницу рассмотрит вопрос об уголовной ответственности за фейки о военной операции РФ в Украине

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1 марта 2022, 21:35

Госдума, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

В пятницу Государственная дума на экстренном заседании рассмотрит вопрос об уголовной ответственности за распространение дезинформации о спецоперации российских войск в Украине, сообщил ТАСС депутат Сергей Боярский. Как ожидается, за фейки можно будет получить до 15 лет лишения свободы.

По словам парламентария, заседание ввиду важности вопроса будет экстренным.

«Мы прекрасно знаем, как умеет работать с фальшивками наш нынешний, так сказать, основной противник. А это отнюдь не кто-то на Украине, это люди за океаном, у них опыт колоссальный», - заявил депутат.

Он считает, что «тысячи ложных сообщений вводят в заблуждение не только жителей нашей страны, но и жителей Украины», поэтому необходимо «сделать шаг в сторону зачистки интернета от фейков».

Как сообщил во вторник глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, уголовная ответственность за дезинформацию сможет достигать 15 лет лишения свободы.