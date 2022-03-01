Собянин: мы сделаем все необходимое для нормального функционирования города

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1 марта 2022, 21:05 Источник: Персональный сайт Сергея Собянина

Фото: Global Look

Мэр Москвы в блоге на своем персональном сайте заверил, что все городские программы столицы будут реализованы и развитие города не остановится.



Сергей Собянин рассказал, что сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, не поддержавших призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. По словам мэра, большая часть этого информационного потока идет из-за рубежа, с помощью ботов. «На сайты организаций и учреждений идут беспрерывные ddos-атаки. С взломанных сайтов хакеры транслируют лозунги против нашей страны и призывают выходить на улицы. По телефонам граждан идет настоящая психическая информационная атака», - написал градоначальник.

Собянин отметил, что за этим стоят профессионалы и крупные системные структуры. А экономические санкции направлены не столько против безопасности государства, сколько против простых граждан.

«Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое - обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане», – заявил мэр.

Сергей Собянин также подчеркнул, что власти будут пресекать любые попытки организовать уличные беспорядки. «Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз», – такими словами завершил свое обращение мэр.