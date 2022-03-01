Елена Фрумин-Ситникова: Словом, жизнь повернулась черной стороной к гламурной тусовке

Елена Фрумин-Ситникова – театральный критик, публицист и женщина острая на язык. Российский шоу-бизнес, понятное дело, знает прекрасно. И смолчать не смогла…
«А чтой-то Ванятку Урганта уже с неделю не видать на Первом? Неужто уволили? Хотя нет, не верю.
Скорее всего, начальство решило придержать клоуна, пока страсти не утихнут.
Он же, дурачок, решил козырнуть своим пацифизмом и изобразить «страх и боль». Которой ни он, ни вся их сытая, гламурная тусовка совершенно не испытывали в течение как минимум восьми лет, пока детишек и их мам на Донбассе убивали.
А теперь вот заболело у них. Потому как вконец озверевшая западная «империя лжи» хлещет санкциями, как арапником, и кончиком хлыста перепадает по нежным пятым точкам нашей «творческой интеллигенции».
В принципе у них, конечно, есть «страх и боль», (живые же люди) — по поводу шоппинга, отдыха на Канарах (или где они свои тушки греют), квартирок или домиков в Майами или Калифорнии. Опять же «Бентли» в Россию грозятся больше не завозить.
Словом, жизнь повернулась чёрной стороной и стала похожа на тот самый чёрный квадрат, на котором «страх и боль».
Ужасно жалко всех этих. Много лет уже их жалею. Помню истошные вопли за хамон и пармезан, и вот теперь это.
Как жЫть, страдальцы?! Эх, уехать бы из дикой рашки в цивилизацию! Да вот беда, бабло-то только тут и платят. Вот ведь незадача!
Так что да, сплошные «страх и боль».
И вот что интересно: чем больше сучат ножками самоназначенные кумиры, тем веселее ржёт над ними народ. Прямо удивительная закономерность. Похоже, что кумиры и их аудитория давно раздражают друг друга и уже не найдут общего языка.
Может быть, как в том старом анекдоте, «хватит переставлять койки, пора сменить девочек»?
Впрочем, кто я такая, чтобы давать советы большому и богатому начальству? Ему, конечно, виднее.
А мы — поживём-увидим».