Маэстро Раймонд Паулс: Желаю скорейшего мира повсюду

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1 марта 2022, 18:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: orig.bin

Пока многие знаменитости спешат высказать свое мнение о событиях на Украине, латвийский композитор Раймонд Паулс немногословен…



«Я не хочу давать никаких комментариев. Мы не обсуждаем в семье происходящее ради душевного спокойствия. Мне не о чем говорить. Я сижу дома. Желаю скорейшего мира повсюду!» - так ответил Маэстро латвийским СМИ.



Композитор Раймонд Паулс женат на украинке Лане, которая родом из Одессы.