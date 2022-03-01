Маэстро Раймонд Паулс: Желаю скорейшего мира повсюду

Пока многие знаменитости спешат высказать свое мнение о событиях на Украине, латвийский композитор Раймонд Паулс немногословен…
«Я не хочу давать никаких комментариев. Мы не обсуждаем в семье происходящее ради душевного спокойствия. Мне не о чем говорить. Я сижу дома. Желаю скорейшего мира повсюду!» - так ответил Маэстро латвийским СМИ.
Композитор Раймонд Паулс женат на украинке Лане, которая родом из Одессы.
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