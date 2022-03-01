Вузы Челябинской области готовы принять преподавателей и студентов из ЛНР и ДНР

Совет ректоров высших учебных заведений поддержали политику России.
1 марта прошло заседание Совета ректоров высших учебных заведений Челябинской области. Его провел ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков. В повестку мероприятия вошел лишь один вопрос: поддержка признания ДНР и ЛНР и проведения специальной операции на Украине.
По итогам заседания Совет ректоров выступил с публичным заявлением о своем решении. Его полный текст доступен на сайте университета.
Руководители южноуральских вузов поддержали политику Президента РФ Владимира Путина и Правительства страны, направленную на обеспечение безопасности России и сохранение жизней населения Донбасса.
В заявлении подчеркивается следующее: "Эксперименты НАТО и равнодушное молчание западной общественности - вот причины гуманитарной и политической катастрофы в Украине. Мы осуждаем агрессивные заявления, действия, угрозы мирового сообщества в адрес России, которые продолжают воодушевлять преступный киевский режим на уничтожение собственного населения".
Ректоры региональных вузов призвали своих коллег со всего мира не поддаваться на ложь и недостоверные слухи. Цель распространения такой информации заключается в желании обострить конфликт между Россией и Украиной. "Наша задача сейчас - вспомнить общую историю, традиции, ценности, здраво осмыслить ситуацию и помочь людям, ищущим в нашей стране защиту от кровопролития".
Кроме этого, в заявлении высказывается солидарность всем жителям Донбасса, а также готовность принять преподавателей, студентов Донецкой и Луганской народных республик.
"Сделаем все, что от нас зависит, во имя торжества Справедливости и Мира", – такими словами завершается публичное заявление Совета ректоров вузов Челябинской области.