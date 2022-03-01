Вузы Челябинской области готовы принять преподавателей и студентов из ЛНР и ДНР

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1 марта 2022, 18:24 Алексей Антонов Источник: ЮУрГУ

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Совет ректоров высших учебных заведений поддержали политику России.

1 марта прошло заседание Совета ректоров высших учебных заведений Челябинской области. Его провел ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков. В повестку мероприятия вошел лишь один вопрос: поддержка признания ДНР и ЛНР и проведения специальной операции на Украине.

По итогам заседания Совет ректоров выступил с публичным заявлением о своем решении. Его полный текст доступен на сайте университета.

Руководители южноуральских вузов поддержали политику Президента РФ Владимира Путина и Правительства страны, направленную на обеспечение безопасности России и сохранение жизней населения Донбасса.

В заявлении подчеркивается следующее: "Эксперименты НАТО и равнодушное молчание западной общественности - вот причины гуманитарной и политической катастрофы в Украине. Мы осуждаем агрессивные заявления, действия, угрозы мирового сообщества в адрес России, которые продолжают воодушевлять преступный киевский режим на уничтожение собственного населения".

Ректоры региональных вузов призвали своих коллег со всего мира не поддаваться на ложь и недостоверные слухи. Цель распространения такой информации заключается в желании обострить конфликт между Россией и Украиной. "Наша задача сейчас - вспомнить общую историю, традиции, ценности, здраво осмыслить ситуацию и помочь людям, ищущим в нашей стране защиту от кровопролития".

Кроме этого, в заявлении высказывается солидарность всем жителям Донбасса, а также готовность принять преподавателей, студентов Донецкой и Луганской народных республик.

"Сделаем все, что от нас зависит, во имя торжества Справедливости и Мира", – такими словами завершается публичное заявление Совета ректоров вузов Челябинской области.