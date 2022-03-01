Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал не винить русских Латвии за ситуацию на Украине

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1 марта 2022, 18:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил с миролюбивым заявлением, в котором призвал не винить русских Латвии за ситуацию на Украине.

«Уважаемые жители Латвии! В этот сложный момент важно показать словами и делами, что мы – демократическое государство! Режим Путина не создавали русскоговорящие или мирные русские. Давайте объединимся! Только так мы поможем себе и Украине!» - заявил премьер Латвии.

Отметим, что это первое обращение официального лица Латвии о том, что нужно прекратить сегрегацию общества.