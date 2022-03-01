Южноуральский депутат предлагает ввести уроки патриотизма и уроки Отечества

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1 марта 2022, 18:00 Алексей Антонов Источник: Южноуральская панорама

Елена Тарасова. Фото из телеграм-канала "Е-область"

Ситуация на Украине показала, насколько важно оградить молодежь от страшных националистических идей.

Заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Челябинской области по социальной политике, член комитета по молодежной политике, культуре и спорту Елена Тарасова призналась, насколько сильную боль она испытывает из-за того, что сейчас творится на Украине.

Ее цитату приводит издание "Южноуральская панорама". "Я выросла в Советском Союзе и видела, как на протяжении 30 лет после его развала на Украине взращивали нацизм. Эти ребята, молодые нацисты, они просто слепые. Но мне больно оттого, что, к сожалению, за эти годы выросла огромная армия людей, настроенных против своих братьев-славян. Я не понимаю, чем мы, русские и украинцы, отличаемся друг от друга".

Елена Тарасова напомнила: во время спецоперации российские военные всеми силами стремятся сохранить жизни мирному населению и оставить нетронутой инфраструктуру. Совсем иной подход у националистов, которые блокируют эвакуацию мирных жителей, и устанавливают боевую технику в жилых кварталах.

Развивая мысль, парламентарий поднимает важный вопрос: как уберечь детей и молодежь от страшных националистических идей? Она подробно рассказала о том, как это делали раньше. Подрастающее поколение воспитывалось в уважении к тем, кто остановил фашизм.

"Нас классами водили на фильмы о войне, о преступлениях нацистов, о героизме нашего народа. Нам показывали, например, фильм "Неизвестная война". Нас возили школьными группами в Волгоград, Севастополь, где рассказывали об ужасах войны и нацизма. Нам все время об этом рассказывали. А сейчас, к сожалению, чем дальше от войны, тем в этой теме больше пафоса и меньше памяти", – размышляет Елена Тарасова.

Она добавила, что в школьную программу следует ввести уроки патриотизма и уроки Отечества. Для этого нужно разработать программу.

"Воспитание детей и молодежи в этом направлении - это сейчас государственная задача", – подчеркнула депутат.