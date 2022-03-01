В Челябинске для «парковчан» построят еще один садик

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

1 марта 2022, 17:54 Анна Семенова

С садиками вопрос решается, а вот поликлиника в огромном районе нужна. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Люди рады, но мечтают еще и о поликлинике.

- В нашем садике во дворе мест уже нет, под завязку все забито, третьему ребенку дали в другом, далеко от дома, теперь еще ждать перевод, - рассказывает многодетная мама, жительница 47 микрорайона.

В Парковом очень много молодых семей с детьми, поэтому вопрос детсадов здесь стоит особенно остро. Однако проблема решается на глазах. Только за последние два года в округе появилось большое количество дошкольных учреждений. Какие-то уже сданы и принимают малышню, какие-то вот-вот откроются. Тем не менее, потребность все еще не закрыта.

Как сообщили в городской администрации, в течение этого года новый сад на 200 мест появится в 45-м микрорайоне. Он разместится в квартале улиц Маршала Чуйкова, Бейвеля, профессора Благих и Александра Шмакова. Начать стройку должны уже весной, а закончить – в четвертом квартале года. Правда, жители должны быть готовы к сносу деревьев. Зеленые насаждения, попадающие на место застройки, не относятся к лесному фонду, заверили в мэрии.

Парковчане очень рады решению вопроса с устройством детей, но говорят, что еще больше теперь мечтают о поликлинике. Сейчас взрослые жители спального района вынуждены ездить далеко, а малыши заполняют и без того укомплектованные имеющиеся медучреждения, которые просто не справляются с наплывом пациентов.