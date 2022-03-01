Представитель МИД РФ Мария Захарова провела с учителями истории разговор об операции на Украине

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1 марта 2022, 17:47 Источник: РБК

Mария Захарова, фото МFA Russia, globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова провела беседу с учителями истории и обществознания и объяснила видение властей на происходящую на Украине специальную военную операцию России.

Школьным учителям предлагались ответы на популярные вопросы учащихся по поводу начавшейся 24 февраля спецоперации: «зачем Россия напала на Украину», «что говорить ученикам об экономическом состоянии России», «когда завершится военная операция».

Встреча Марии Захарова и учителей прошло 28 февраля дистанционно. Один из учителей после беседы с дипломатом рассказал, что Захарова рассказала, напомнила педагогам им о том, какие законы, принятые Украиной, ущемляли русский язык, говорила о правовых документах последних дней — от обращения глав Донецкой и Луганской народных республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к России с просьбой их признать, до подписания документов о признании.