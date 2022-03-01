При обстреле Донецка украинскими военными ранена девочка 9 лет

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1 марта 2022, 17:06

Осколки от снаряда, Ilya Galakhov/ Global Look Press

Украинские вооруженные формирования подвергли Донецк обстрелу. В результате ранения получила девочка 9 лет. Такую информацию сообщает глава городской администрации Алесей Кулемзин.

«В Киевском районе по ул. Молодых шахтёров, 41а, ранение получила Анастасия Мацкова девяти лет», − сказано в Telegram-канале чиновника.

Сообщается, что раненый ребенок оперативно доставлен в Республиканский травматологический центр Донецка. У девочки обнаружены осколочные ранения мягких тканей правого локтевого сустава.

На днях стало известно, что при обстреле Киевского района Донецка с применением РСЗО со стороны ВСУ погибли два человека.

Сегодня глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что украинские военные на территории Донбасса продолжают обстрелы «с большим остервенением».