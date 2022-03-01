Сергей Аксёнов киевлянам родом из Крыма: Мы победим

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1 марта 2022, 14:12 Источник: Аргументы недели-Крым

Глава региона попросил крымчан-киевлян не рваться на полуостров, так как вокруг идут бои. «Мы победим», - пообещал он.

Тех, кто просит о помощи с территории Украины и находится ближе к линии военного соприкосновения вывозят в Крым. «Практически всех вывозим в ручном режиме. Не бросаем никого», - сообщил АКСЕНОВ.

Особо глава региона отметил, обращаясь к крымчанам оказавшимся за границей: «Мы любим свою родину Россию, гордимся Россией, доверяем нашему президенту, доверяем нашим вооруженным силам, мы победим, справедливость восторжествует».