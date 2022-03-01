Коммуниста Николая Бондаренко лишили депутатского мандата из-за добровольных пожертвований на YouTube

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1 марта 2022, 12:31 Источник: Коммерсантъ

Фото: vk.com/bondarenko_blog

Депутаты Саратовской областной думы досрочно прекратили полномочия своего коллеги из фракции КПРФ, популярного YouTube-блогера Николая Бондаренко. Поводом послужило обращение прокуратуры, считающей, что в своих декларациях он скрыл наличие донатов — добровольных пожертвований, которые ему отправляли подписчики его же YouTube-каналов.



Николай Бондаренко стал известен благодаря нескольким каналам на YouTube: на самый крупный из которых — «Дневник депутата» — подписано более 1,7 млн человек. Он регулярно публикует видеозаписи своих критических выступлений в облдуме. Согласно декларациям Бондаренко, в 2019 году его доход составил 2,7 млн руб., в 2020 году — 5,9 млн руб.



Год назад комиссия облдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе посчитала, что Николай Бондаренко использует депутатский статус для получения гонораров от выступлений, а это запрещено федеральным законодательством. Парламентарий заявил, что получает доход от монетизации своих YouTube-каналов и это нельзя считать гонораром. После этого комиссия обратилась в прокуратуру.



В понедельник, получив ответ из надзорного ведомства, 31 из 34 депутатов проголосовали за прекращение полномочий Бондаренко, против выступили только коммунисты. Глава фракции КПРФ Александр Анидалов назвал решение парламента политическим и заявил:



«В глазах всех россиян Саратовская облдума — это Николай Бондаренко».



Ранее на заседании комиссии единоросс Алексей Антонов сообщил, что прокуратура Саратовской области нашла в декларациях Бондаренко сразу несколько нарушений. По данным надзорного ведомства, с 2017 года коммунист не указывал в декларации беспроцентные займы на сумму более 500 тыс. руб., которые его супруга выдавала его же компании «Химинвест», а в 2020 году сокрыл часть донатов, полученных от пользователей YouTube. В частности, прокуратура утверждает, что парламентарий задекларировал только 400 тыс. из 3 млн руб., поступивших на его банковский счет.



Стоит отметить, что досрочное прекращение полномочий не принесет Николаю Бондаренко значительного политического ущерба, поскольку срок действия его мандата и так истекал в сентябре.



