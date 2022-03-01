Археолог Сергей Боталов объяснил, как ученым удалось найти Аркаим

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1 марта 2022, 09:24 Татьяна Михайлова

Фотография Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Профессор был свидетелем тех событий.

Вышел очередной прямой эфир из цикла «Очевидно было». В этот раз археолог, профессор ЮУрГУ Сергей Боталов поведал о значении Аркаима для Челябинской области и России.

35 лет назад на Южном Урале случилось эпохальное археологическое событие: был открыт Аркаим – памятник эпохи бронзы. Как напомнили зрителям ведущие Рифат Абдрашитов и Андрей Трушников, летом 1987 года два школьника, помогавшие археологической экспедиции на месте будущего водохранилища, обнаружили неподалеку от места работы необычный рельеф местности. Оказалось, что это укрепленное поселение раннегородского типа эпохи бронзы. Его назвали Аркаимом по имени горы, расположенной неподалеку.

Масштабные раскопки Аркаима шли с 1987 года. Было вскрыто коло 8 тысяч квадратных метров поселения. Специалисты проходили исследования с помощью археомагнитных методов, впервые в Зауралье был применен метод реконструкции. В апреле 1992 года на месте несостоявшегося водохранилища был создан историко-ландшафтный заповедник «Аркаим», его возглавил Геннадий Зданович. В 2004 году было построено здание музея. Сейчас Аркаим является точкой притяжения не только для ученых, но и туристов.

Свидетелем открытия Аркаима был археолог Сергей Боталов. В прямом эфире он подробно рассказал, что предшествовало грандиозному археологическому событию. «На самом деле все произошло 18 июня, в самом начале полевого сезона. Раскопки были связаны с устроительством Караганской мелиоративной системы. На этой территории прошли 2 разведки: в 1979 году и вторая, более детальная, непосредственно перед работами по мелиоративной системе», – пояснил Боталов. По его словам, Аркаим среди всех городищ этого типа, сохранился феноменально.

Полную запись беседы можно увидеть на ресурсах организаторов цикла «Очевидно было»: медиахолдинга «Гранада Пресс» и ЧОУНБ.