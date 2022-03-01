Ночной дозор Латвии

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

1 марта 2022, 08:54 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Война на Украине, увы, обострила много эмоций, негатива и в Латвии. Ах, война, что ж ты сделала, подлая… так и напрашиваются строчки из песни Булата Окуджавы…

Несколько дней обратно, в Латвии произошел акт вандализма: неизвестные «разукрасили» памятник Освободителям Риги от фашистских захватчиков в цвета флага Украины. Более того, нашлись и те, кто решил молотком «разбить» камень монумента. Полиция Латвии, конечно, завела уголовное дело – посмотрим на результат!

Практически ночью я «залезла» в латвийские социальные сети и увидела такой пост:

«Присоединяйтесь к «Ночному дозору!» Как показал опыт двух прошедших суток, даже в присутствии полиции и активистов «Ночного дозора» каждую ночь к памятнику Освободителям приходят провокаторы и вандалы: активистам удается предотвратить каждую ночь около пяти провокаций. Если охраны не будет, памятник будет вновь осквернен, поэтому мы не можем оставлять его без присмотра. Радует, что добровольцы активно записываются, но люди нужны еще!»

Конечно, Балтийское бюро «Аргументы Недели» не могло пройти мимо и обратилось за комментариями к активистке «Ночного дозора» Татьяне Андриец:

«После того, как облили краской памятник и «колошматели» по нему молотком, да еще и на видео снимали, понятно стало, что «эти люди» уверены в своей безнаказанности, и это будет продолжаться! Вот и организовали «Ночной дозор». Мы, активисты, оказались правы: каждую ночь кто-то приходит. Приходили и с баллончиками, и с плакатами, и просто приходили, чтобы свечки потушить. Полиция, конечно, работает, но она в основном защищает от больших провокаций – вылить, например, краску. А на мелкие гадости-пакости, такие. Как поставить плакат – не обращает внимания… Да, были провокации с краской… Мы отмывали, но и тут подошли два парня и сказали, что, мол, вы смоете, а мы опять нарисуем. Вся эта ситуация на Украине, увы, подобным националистам «развязала руки», и памятник точно нуждается в охране в ближайшее время. Как долго это продолжаться будет? Сложно сказать… Но до 9 мая будем дежурить…»

Я знаю Татьяну Андриец не один день… Знаете, эта хрупкая девочка для меня стала определенным символом в Латвии – символом чести, которая точно знает, что предать память тех, кто ценой своей жизни уничтожил, хотя бы на время, нацизм – нельзя!

Да, таких молодых, красивых, образованных и прекрасно анализирующих ситуацию, к счастью, много в Латвии. Эта молодежь не делит народы своей страны! Эта молодежь выступает за МИР между народами! Всем своим существом эти ребята поддерживают такой хрупкий мир! Храни Вас Бог!