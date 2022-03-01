Что будет с российскими пенсиями в Латвии

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1 марта 2022, 08:27 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нет большого секрета, что граждане России, проживающие в Латвии и получающие российские пенсии, совершенно очевидно, что обеспокоены – смогут ли они при нынешних санкциях в отношении РФ, получить то, что им принадлежит по праву Закона. Смогут, как заверило Государственное агентство социального страхования (VSSA).

По соглашению между Латвийской Республикой и Российской Федерацией (действует с 19 января 2011 года) российские пенсии выплачиваются через VSAA один раз в квартал.

Денежная сумма, необходимая для выплаты пенсий за первый квартал, поступила в VSAA еще в феврале. Это сумма денег на выплату российских пенсий за январь, февраль и март 2022 года.

Обычно российские пенсии за первый квартал переводятся в третий месяц года — то есть в марте. 10 992 российских пенсионеров, проживающих в Латвии, их получат до 19 марта.

Выплата российских пенсий за следующий период — за второй квартал 2022 года (апрель, май, июнь) — запланирована на июнь. В случае каких-либо изменений, касающихся этих платежей, VSAA предоставит обновленную информацию.

Есть группа жителей Латвии, получающих российские пенсии на свои счета непосредственно из Пенсионного фонда РФ, вне положений соглашения с VSAA. Выплата этих пенсий не входит в компетенцию VSAA и как они будут выплачиваться — пока неизвестно.

Важно отметить, что валютный обменный курс для российских пенсий установлен следующий: 85.892000 рублей против одного евро, по состоянию на 9 февраля 2022 года, то есть когда еще не начались военные действия между Украиной и Россией.