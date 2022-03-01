Политолог Сергей Марков: Мы должны требовать от Президента ужесточить и ускорить операцию армии России​

Аргументы Недели → Общество 13+

1 марта 2022, 00:52 Источник: Сергей Марков

Началась массовая персональная атака на все публичные фигуры в России, поддерживающие Владимира Путина.

За сегодняшнее утро я дал 5 интервью разным СМИ. Все они прерывались массовыми звонками с угрозами от террористов.

Вывод 1. Мы имеем дело реально с террористами. Нам противостоят силы Зла.

Вывод 2. Мы должны требовать от Владимира Путина ужесточить и ускорить операцию армии России по денацификации.

Центры для терроризма в соседней стране должны быть подавлены.

Вывод 3. Поддержка общества России военной операции по денацификации будет значительно увеличена.

Россию еще никому не удалось запугать.