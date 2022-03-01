Политолог Сергей Марков: Мы должны требовать от Президента ужесточить и ускорить операцию армии России​

Началась массовая персональная атака на все публичные фигуры в России, поддерживающие Владимира Путина.
За сегодняшнее утро я дал 5 интервью разным СМИ. Все они прерывались массовыми звонками с угрозами от террористов.
Вывод 1. Мы имеем дело реально с террористами. Нам противостоят силы Зла.
Вывод 2. Мы должны требовать от Владимира Путина ужесточить и ускорить операцию армии России по денацификации.
Центры для терроризма в соседней стране должны быть подавлены.
Вывод 3. Поддержка общества России военной операции по денацификации будет значительно увеличена.
Россию еще никому не удалось запугать.