Губернатор Андрей Воробьёв дал поручение держать на контроле ситуацию с паводками

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28 февраля 2022, 23:28

pixabay.com

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в рамках совещания с зампредами областного правительства поручил держать на контроле ситуацию с весенними паводками, сообщает «Подмосковье сегодня».

Он считает, что на эту проблему стоит уделять больше внимания и обеспечить безопасность жителей.

«Зима была снежная. И все, что касается водных объектов, должно быть под очень заметным контролем, и мы должны обеспечить здесь безопасность и не допустить каких-либо проблем», - отметил глава региона.

По мнению главы Минэкологии области Тихона Фирсова, половодье может быть достаточно сильным, потому что зимой был большой объём осадков. Высота снежного покрова в среднем составляет тридцать сантиметров.

Точный прогноз представят не раньше пятого марта, но сейчас уже предполагают, что под половодье могут попасть 139 населенных пунктов в тридцати муниципалитетах.

«Всего возможно подтопление порядка шести тысяч домов с населением до тридцати двух тысяч человек», - рассказал министр.