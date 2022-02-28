В Подмосковье задержали мошенника, представившегося сыном полицейского

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28 февраля 2022, 23:13

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По подозрению в дистанционном мошенничестве задержали 28-летнего уроженца Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Московской области известно, что на стационарный служебный телефон оперативного сотрудника позвонил мужчина. Он сказал, что является сыном сотрудника и объяснил, что попал в ДТП, где пострадала девушка. «Следователь» предложил за 900 тысяч рублей урегулировать вопрос о невозбуждении уголовного дела.

Полицейский догадался о преступном умысле мошенников, но решил продолжить разговор, чтобы задержать их позже. Затем подозреваемый был задержан в одном из подъездов дома в Видном. Там была проведена схема передачи пакета c билетами, которые были похожи на денежные купюры.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 159 УК РФ. Сейчас проводятся розыскные мероприятия, которые направлены на установление, розыск и задержание всех соучастников противоправного деяния.