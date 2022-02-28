IT-специалист Геллер рассказал о трёх правилах, которые спасут от мошенников

Аргументы Недели → Общество 13+

28 февраля 2022, 22:58

pixabay.com

В связи с нестабильной экономической ситуацией в России участились случаи телефонного и сетевого мошенничества. Люди отметили большое количество звонков с сообщениями об угрозе их денежным средствам. Мошенники предлагают сохранить накопления и просят перечислить деньги на фейковые счета. IT-специалист Артем Геллер рассказал в беседе с «Вечерней Москвой о том, как правильно действовать в данной ситуации.

Геллер напомнил россиянам о трех простых правилах, которые обезопасят их от мошенников.

«Первое — если вы плохо разбираетесь в технологиях и финансовой грамотности, не доверяйте проведение денежных операций никому, кроме официальных представителей банка. При этом вы должны находиться в помещении банка. Второе — никому не говорите код с задней части вашей карточки. Третье — нельзя открывать ссылки от незнакомых людей, которые присылают вам в интернете», — пояснил Геллер.

Эксперт обратил внимание, что вредоносные ссылки могут прислать даже знакомые люди, если их аккаунты в Сети взломали. Чтобы выявить сайт мошенника, нужно всегда проверять подлинность URL сайта. Он находится верхней строке браузера.

Геллер отметил, что лучше «не двигаться финансово» в период политической и экономической нестабильности, так как мошенники сейчас на пике своей деятельности.

«В такие времена лучше не пытаться финансово себя спасти и вообще не двигаться финансово. В беспокойные периоды простые люди часто проигрывают именно на этом. Все актуальные виды мошенничества завязаны на финансовой среде, потому что люди хотят делать что-то со своими накоплениями. Сейчас активизировались все виды мошенничества, которые до этого существовали», — завершил Геллер.