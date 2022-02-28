Министр образования Латвии Муйжниеце: За что так наказывать русских детей?

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28 февраля 2022, 22:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Министр образования Латвии Анита Муйжниеце

Министр образования Латвии Анита Муйжниеце не согласна с Нацблоком страны, которые настаивают, чтобы все школы с 1 сентября функционировали только на латышском.

«Зачем же так наказывать русских детей?» - заявила г-жа Муйжниеце.



По словам министра, столь быстрые изменения в школах будут несправедливы по отношению к учащимся нацменьшинств, учителям и родителям.



Министр напомнила, что начался прием в школы на следующий учебный год, поэтому внезапная смена языка обучения в школах, куда уже записаны дети, станет своего рода наказанием. Некорректно наказывать школьников, чьим родным языком не является латышский, подчеркнула Муйжниеце.



Она рекомендует начать реформу с 2023/2024 учебного года, принимая детей в первые классы на латышский поток.



Министр отметила, что предыдущие реформы создали хорошие предпосылки и для будущей реформы. В 2004 году была введена модель билингвального образования, а в 2019 году условие, что во всех дошкольных учреждениях дети должны изучать латышский язык, что помогает им интегрироваться в латышскую среду.



По словам министра, в долгосрочной перспективе это поможет представителям национальных меньшинств интегрироваться в общество, и эту интеграцию необходимо обеспечить уже в школе. Нужно перестать делить школы на латышские и школы национальных меньшинств, подчеркнула Муйжниеце.