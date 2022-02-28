Мошенники в Крыму нашли способ заработать на спецоперации на Украине​

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28 февраля 2022, 19:51 Источник: Аргументы недели-Крым

Якобы военный якобы попал в плен и слезно просит крымчан собрать ему деньги для освобождения из рук нацистов.

Администрация сайта войнасфейками.рф выловила по Крыму несколько ложных заявлений о ситуации в Украине. Помимо количества погибших и сенсаций о прекративших работу Сбербанке и ВТБ, есть фейковые просьбы о помощи, в которых фигурирует якобы житель Ялты, отправленный на спецоперацию в Украину.

Стоит отметить – подобные «пленные» есть почти в каждом регионе РФ. Жителей просят быть бдительными и критически относиться к подобным вбросам.