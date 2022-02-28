Латвийский политик Урбанович: Мир в стране может оказаться мнимым, если мы будем пытаться увидеть в своих согражданах врагов

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

28 февраля 2022, 19:19 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Руководитель партии «Согласие», депутат Сейма Латвии Янис Урбанович выступил с заявлением-обращением к президенту страны Эгилсу Левитсу с просьбой найти слова и сплотить народ своей страны.

«Глубокоуважаемый господин президент! Пожалуйста, найдите слова, чтобы внушить уверенность и сплотить весь народ Латвии! Осудите тех, кто хочет использовать это трагическое время для того, чтобы расколоть общество, поскольку для них это единственный способ удержаться у власти. Вы же хотели быть президентом всего народа? Используйте эту возможность, чтобы стать им!

Уважаемые коллеги в Сейме! Отложим в сторону свои предвыборные амбиции, поскольку их цена – раскол жителей Латвии. Будем вместе делать то, что укрепляет безопасность нашего государства, то, что может реально помочь Украине. Не будем провоцировать людей, которым дорог свой родной язык, память о своих родственниках, погибших на прежней войне, свои традиции. Они не враги Латвии! Не позволим различным провокаторам представлять их такими, пропаганда противников только ожидает такую возможность!

Уважаемые представители посольств государств-союзников! Спасибо вашим солдатам, которые стоят на страже безопасности нашего государства! Но помогите, пожалуйста, своим голосом разума! Помогите справиться с теми латвийскими политиками, которые сейчас пытаются расколоть наш народ, стараясь по возможности больнее оскорбить часть общества. Ваши солдаты – опора нашей безопасности, но ни одно государство не может быть в безопасности, если безответственные политиканы ради своих рейтингов начнут разжигать вражду.

Парламентарии государств Европейского Союза! Призываем страны ЕС не только вводить санкции против России, но и пригласить Москву к поискам мира, который не задевает суверенитет ни одной страны, который не задевает самоуважение ни одного народа и индивида в Европе! Сегодня самое главное – остановить войну!»

Главное для всех жителей Латвии – мир! Для русскоязычных Латвии – спокойствие!