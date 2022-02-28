Маргарита Симоньян призвала всех к спокойствию в связи с событиями на Украине

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28 февраля 2022, 19:08 Источник: Тeleprogramma.pro

Маргарита Симоньян, фото: vk.com/m_s_simonyan

Известная журналистка Маргарита Симоньян призвала своих подписчиков в социальных сетях к спокойствию в связи с событиями на Украине. Обращаясь к подписчикам она напомнила, что в свое время ей приходилось освещать военные события, и она прекрасно знает, к чему приводят призывы к жестокости.

«Я бывала на войне. И я хорошо помню, что на войне очень легко и быстро озвереть. Я видела, как это происходило с людьми. И это происходило и со мной. Я была тогда даже не молодой, а юной, и отношения с религией у меня были не такие прочные, как сейчас. Я прекрасно помню, как наступает момент этого озверения, когда тебе не жалко никого — ни женщин, ни детей, — это все для тебя коллективный враг», — пишет Маргарита Симоньян - главный редактор телеканала RT, международного информационного агентства «Россия сегодня» и информационного агентства «Sputnik».

Симоньян предупредила всех о последствиях и попросила делать все возможное, чтобы этого не произошло, - сообщает Тeleprogramma.pro.

«Сегодня я хотела бы предостеречь тех, кто призывает к зверству. Не надо это делать. Мы за что там бьемся? Мы бьемся за историческую возможность остаться нами. Людьми многонациональной России. С многонациональной и при этом русской душой. Благородной, великодушной, не похожей на другие», — заключила она.