Парламентарий о том, почему нашей стране пришлось проводить спецоперацию.
Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Алексей Денисенко сообщил в разговоре с корреспондентом информационного агентства "Полит 74", что поддерживает политику России в отношении Украины.
Он отметил, что в нашей стране сохраняются и берегутся все народности: через язык, культуру и финансирование мероприятий. А на Украине власть оккупировали националистические движения с анти-русскими идеями.
"Очень долго мы призывали выполнять Минские договоренности, в конечном итоге нас игнорировали", – подчеркнул Алексей Денисенко. Он добавил, что добрая и последовательная позиция России не учитывалась. Именно это привело к необходимости проведения спецоперации. "Не доверять президенту смысла нет – были соответствующие разведданные", – отмечает парламентарий.
С полным комментарием Алексея Денисенко можно ознакомиться на сайте издания.