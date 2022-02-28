Южноуральский депутат Алексей Денисенко: в России берегут все народности

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28 февраля 2022, 18:56 Алексей Антонов Источник: Полит 74

Депутат Законодательного собрания Алексей Денисенко (фото из личного архива)

Парламентарий о том, почему нашей стране пришлось проводить спецоперацию.

Депутат Законодательного Собрания Челябинской области Алексей Денисенко сообщил в разговоре с корреспондентом информационного агентства "Полит 74", что поддерживает политику России в отношении Украины.

Он отметил, что в нашей стране сохраняются и берегутся все народности: через язык, культуру и финансирование мероприятий. А на Украине власть оккупировали националистические движения с анти-русскими идеями.

"Очень долго мы призывали выполнять Минские договоренности, в конечном итоге нас игнорировали", – подчеркнул Алексей Денисенко. Он добавил, что добрая и последовательная позиция России не учитывалась. Именно это привело к необходимости проведения спецоперации. "Не доверять президенту смысла нет – были соответствующие разведданные", – отмечает парламентарий.

С полным комментарием Алексея Денисенко можно ознакомиться на сайте издания.