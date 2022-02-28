Мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс: Любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве – подлец

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28 февраля 2022, 18:56 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Мэр Вильнюса Ремигис Шимашюс обратился к жителям своей страны с просьбой не отождествлять русскоязычных, живущих в других странах, особенно в Литве с российским нынешним режимом.

«Очень важная просьба! Уважаемые жители Вильнюса и других городов Литвы. Я уже слышу о чувствительных ситуациях, когда шрапнель информационной войны поражает и русское меньшинство в Литве. Поэтому я хочу сказать – СТОП! Примите к сведению – любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве, будь литовец, белорус, русский или украинец – подлец! Любой, кто видит эти оскорбления и не останавливает их – трус! Уважаемые родители! Обязательно поговорите об этом со своими детьми, чтобы это не стало большой проблемой в школе или во дворе. Особая благодарность русскоязычным гражданам Литвы. Я понимаю, что в этот кризис перед вами стоят более серьезные задачи, но ваши усилия по ведению информационной войны крайне необходимы. У нас много эмоций, но давайте не будем терять голову!» - заявил мэр Вильнюса.

Голос разума! Спасибо, Господи!