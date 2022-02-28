Экс-президент Латвии Валдис Затлерс: Обвинять русских в Латвии в развязывании войны – глупо

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28 февраля 2022, 18:38 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: wikipedia.org

Голос врача, мудрого политика Валдиса Затлерса поддержали многие латвийцы! Да, народу Латвии важен мир друг с другом!

«У латышей и русских культура разная, традиции, привычки, но ценности – одни! Обвинять русских, живущих в Латвии в развязывании войны – глупо. Они не имеют никакого к этому отношения. Латвийские украинцы и латвийские русские не должны что-то выяснять между собой. Не надо! Если кто-то будет пропагандировать войну, мы будем его изгонять и судить. Как государство, народ, нация, мы – за мир! И для нас очень важно, чтобы этот мир был стабилен, для этого нужно искать разные решения. Надо говорить друг с другом, но фильтровать информацию», - заявил латвийским СМИ Валдис Затлерс.

Ребята, давайте будем говорить друг с другом! А главное еще и услышать друг друга, не так ли?