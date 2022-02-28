Песков сообщил, что Путин отнёсся к санкциям Запада против него «достаточно индифферентно»

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28 февраля 2022, 17:36 Источник: Свободная пресса

В. Путин, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин отнёсся к введённым Западом против него санкциям «достаточно индифферентно».

Пресс-секретарь президента РФ в понедельник, 28 февраля, ответил на вопрос журналистов о том, как глава государства Владимир Путин относится к введению против него персональных санкций.

О санкциях против российского президента объявили США и Евросоюз, сообщили о заморозке активов Владимира Владимировича Путина и ряда других лиц, причастных к началу спецоперации на Украине.

Песков отметил, что «в санкциях содержатся достаточно абсурдные положения о каких-то активах, поскольку не секрет, что каких-то активов, кроме тех, которые декларируются ежегодно в размере прицепа и квартиры и еще каких-то банковских вкладов, у президента нет», - сообщает «Свободная пресса».

Президент сегодня провел совещание по экономическим вопросам и поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах, после того как ключевая ставка Центробанка увеличилась до 20 процентов.