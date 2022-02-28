Москалькова сообщила об отчислениях российских студентов из европейских вузов из-за ситуации на Украине

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28 февраля 2022, 15:05

Татьяна Москалькова, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе совещания с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым обсудила отчисление российских студентов из европейских вузов в связи со спецоперацией на Украине и распределение беженцев с Донбасса в университетах РФ.

Москалькова отметила, что Минобрнауки в оперативном режиме оказывает эвакуированным из ДНР и ЛНР ребятам всю необходимую помощь и предоставляет места в российских вузах. По ее словам, большие надежды возлагаются на программу развития студенческих кампусов в восьми российских регионах, которые позволят создать новые условия для реализации права молодёжи на образование.

«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине. Договорились проводить эту важную работу сообща»,- добавила омбудсмен.