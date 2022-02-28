Губернатор Алексей Текслер призвал южноуральцев сплотиться

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28 февраля 2022, 12:54 Алексей Антонов Источник: ПУЛ N74

Фото О. Каргаполова, Вечерний Челябинск

В непростое время региональные власти всех уровней должны помогать людям.

Сегодня во время аппаратного совещания губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил ряд важнейших тезисов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. По его словам, в данный момент страна испытывает серьезное внешнее давление: политическое, экономическое и информационное.

В связи с этим, во-первых, глава региона призвал южноуральцев сплотиться и тем самым показать единство перед лицом угроз.

Во-вторых, от заместителей губернатора, министров, глав муниципалитетов, областных и муниципальных депутатов сейчас требуется повышенная вовлеченность, оперативная реакция и повышенное внимание к людям.

В третьих, на аппаратном совещании были даны поручения по экономике и финансам, импортозамещению и информационной безопасности. Ключевые направления в данный момент – сохранение занятости, соблюдение социальных обязательств и планов по реализации нацпроектов. Не менее важны мониторинг запасов и цен товаров, работа по экспорту и инвестициям, меры поддержки малому и среднему бизнесу.

По поручению Алексея Текслера отпуска руководителей органов исполнительной власти, Законодательного собрания и мэров территорий отменяются до особого распоряжения.