Бывшая жительница Донецка рассказала о том, как переехала на Южный Урал

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28 февраля 2022, 12:34 Алексей Антонов Источник: Полит 74

Фото Л. Ковалевой, Южноуральская панорама

Женщина работает, растит детей и внуков в Копейске.

Наталья Жердецкая рассказала, как ее семья в 2014 году переехала из Донецка в Россию. По ее словам, тогда она несколько ночей не могла уснуть, из-за обстрелов. Поэтому было решено уехать. Историю опубликовал сайт "Полит 74".

Уже 8 лет Наталья, ее муж Виталий, взрослая дочь, зять и трое приемных детей живут в Копейске. Наталья и Виталий работают, у всех членов семьи оформлено российское гражданство. Дочь вышла замуж уже после переезда. Обе семьи взяли в ипотеку жилье. Двое младших приемных дочерей учатся в школе. Старший сын уже совершеннолетний. По договору спецнайма парень получил квартиру по программе обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей.

Наталья признается, что о решении переехать не жалеет. Первое время на новом месте было сложно обустроиться, семья сталкивалась с материальными трудностями. Однако они сохраняли оптимизм, ведь рядом всегда были люди, готовые помочь. Женщина добавляет, что вся семья полюбила Урал и теперь живет как все: работает, воспитывает детей и внуков.